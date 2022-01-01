Adresár spoločností
iManage
iManage Platy

Platy iManage sa pohybujú od $121,390 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Information Technologist (IT) na spodnej hranici až po $426,629 pre Predaj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov iManage. Posledná aktualizácia: 10/20/2025

Softvérový inžinier
Median $176K
Cybersecurity Analyst
Median $128K
Produktový manažér
Median $130K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Zákaznícky servis
$139K
Dátový vedec
$125K
Information Technologist (IT)
$121K
Predaj
$427K
Manažér softvérového inžinierstva
$129K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v iManage predstavuje Predaj at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $426,629. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v iManage je $129,551.

Ďalšie zdroje