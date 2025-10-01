Adresár spoločností
Illumio
  • Platy
  • Manažér softvérového inžinierstva

  • Všetky platy Manažér softvérového inžinierstva

  • San Francisco Bay Area

Illumio Manažér softvérového inžinierstva Platy v San Francisco Bay Area

Priemerné Manažér softvérového inžinierstva celkové odmeňovanie in San Francisco Bay Area v Illumio sa pohybuje od $213K do $309K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Illumio. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Priemerná celková odmena

$242K - $281K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$213K$242K$281K$309K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Illumio podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Illumio in San Francisco Bay Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $309,400. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Illumio pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in San Francisco Bay Area je $213,200.

