Illumio Softvérový inžinier Platy v San Francisco Bay Area

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in San Francisco Bay Area v Illumio dosahuje $203K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Illumio. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Mediánový balík
company icon
Illumio
Machine Learning Engineer
Sunnyvale, CA
Celkom za rok
$203K
Úroveň
L2
Základný plat
$170K
Stock (/yr)
$18K
Bonus
$15K
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Illumio?

$160K

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Illumio podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Illumio in San Francisco Bay Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $283,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Illumio pre pozíciu Softvérový inžinier in San Francisco Bay Area je $210,000.

