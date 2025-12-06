Adresár spoločností
Illumina
Illumina Senior Bioinformatics Scientist Platy

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Illumina. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Illumina podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Senior Bioinformatics Scientist v Illumina in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $210,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Illumina pre pozíciu Senior Bioinformatics Scientist in United States je $152,000.

