Illumina
Illumina Recruiter Platy

Recruiter odmeňovanie in United States v Illumina dosahuje $95K za year pre P3. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Illumina. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemerná celková odmena

$87.4K - $102K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$80.8K$87.4K$102K$113K
Bežný rozsah
Možný rozsah
Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$95K
$85K
$5K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobraziť 4 Viac úrovní
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Illumina podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Recruiter v Illumina in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $113,050. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Illumina pre pozíciu Recruiter in United States je $80,750.

