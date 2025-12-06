Adresár spoločností
Illumina
  • Platy
  • Produktový dizajnér

  • Všetky platy Produktový dizajnér

Illumina Produktový dizajnér Platy

Mediánový Produktový dizajnér kompenzačný balík in United States v Illumina dosahuje $164K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Illumina. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Mediánový balík
company icon
Illumina
Product Designer
hidden
Celkom za rok
$164K
Úroveň
hidden
Základný plat
$139K
Stock (/yr)
$25K
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
2-4 Roky
Roky skúseností
5-10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Illumina?
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Illumina podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový dizajnér v Illumina in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $206,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Illumina pre pozíciu Produktový dizajnér in United States je $159,000.

Odporúčané pozície

Ďalšie zdroje

