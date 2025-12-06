Adresár spoločností
Illumina
Illumina Chemický inžinier Platy

Priemerné Chemický inžinier celkové odmeňovanie in United States v Illumina sa pohybuje od $166K do $228K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Illumina. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemerná celková odmena

$180K - $214K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$166K$180K$214K$228K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Illumina podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Chemický inžinier v Illumina in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $227,700. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Illumina pre pozíciu Chemický inžinier in United States je $166,320.

