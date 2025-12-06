Adresár spoločností
Illumina
  • Platy
  • Business analytik

  • Všetky platy Business analytik

Illumina Business analytik Platy

Business analytik odmeňovanie in United States v Illumina sa pohybuje od $132K za year pre P3 do $175K za year pre P4. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $190K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Illumina. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P1
Entry Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Intermediate Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
Senior Business Analyst
$132K
$110K
$15K
$7.3K
P4
Staff Business Analyst
$175K
$141K
$22.5K
$11.9K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Illumina podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Business analytik v Illumina in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $211,250. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Illumina pre pozíciu Business analytik in United States je $169,000.

Ďalšie zdroje

