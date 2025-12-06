Adresár spoločností
IHS Markit
IHS Markit UX výskumník Platy

Priemerné UX výskumník celkové odmeňovanie in United States v IHS Markit sa pohybuje od $125K do $174K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky IHS Markit. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemerná celková odmena

$135K - $164K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$125K$135K$164K$174K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v IHS Markit?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu UX výskumník v IHS Markit in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $174,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v IHS Markit pre pozíciu UX výskumník in United States je $124,500.

Ďalšie zdroje

