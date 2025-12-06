Adresár spoločností
Mediánový Produktový manažér kompenzačný balík in Canada v IHS Markit dosahuje SGD 135K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky IHS Markit. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Mediánový balík
company icon
IHS Markit
Associate Director
hidden
Celkom za rok
$105K
Úroveň
hidden
Základný plat
$90.4K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$14.5K
Roky v spoločnosti
2-4 Roky
Roky skúseností
5-10 Roky
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v IHS Markit in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu SGD 220,423. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v IHS Markit pre pozíciu Produktový manažér in Canada je SGD 135,433.

Ďalšie zdroje

