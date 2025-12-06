Adresár spoločností
IHS Markit
IHS Markit Manažérsky konzultant Platy

Priemerné Manažérsky konzultant celkové odmeňovanie in India v IHS Markit sa pohybuje od ₹562K do ₹782K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky IHS Markit. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemerná celková odmena

$6.8K - $8.1K
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
$6.4K$6.8K$8.1K$8.9K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v IHS Markit?

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažérsky konzultant v IHS Markit in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹782,126. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v IHS Markit pre pozíciu Manažérsky konzultant in India je ₹561,526.

