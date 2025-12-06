Adresár spoločností
Priemerné Investičný bankár celkové odmeňovanie in India v IHS Markit sa pohybuje od ₹2.24M do ₹3.13M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky IHS Markit. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

$27.6K - $32K
Najvyšší platový balíček pre pozíciu Investičný bankár v IHS Markit in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹3,131,823. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v IHS Markit pre pozíciu Investičný bankár in India je ₹2,237,016.

Ďalšie zdroje

