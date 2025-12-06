Adresár spoločností
iHerb
iHerb IT špecialista Platy

Priemerné IT špecialista celkové odmeňovanie v iHerb sa pohybuje od $199K do $277K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky iHerb. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemerná celková odmena

$213K - $251K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$199K$213K$251K$277K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v iHerb?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu IT špecialista v iHerb predstavuje ročnú celkovú odmenu $277,290. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v iHerb pre pozíciu IT špecialista je $199,080.

Ďalšie zdroje

