Ignitarium
Priemerné Hardvérový inžinier celkové odmeňovanie in India v Ignitarium sa pohybuje od ₹4.22M do ₹6.15M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ignitarium. Posledná aktualizácia: 12/1/2025

Priemerná celková odmena

$55.4K - $63.1K
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
$48.2K$55.4K$63.1K$70.3K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Ignitarium?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Hardvérový inžinier v Ignitarium in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹6,153,503. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Ignitarium pre pozíciu Hardvérový inžinier in India je ₹4,224,015.

