IGM Financial
IGM Financial Ľudské zdroje Platy

Priemerné Ľudské zdroje celkové odmeňovanie in Canada v IGM Financial sa pohybuje od CA$46.2K do CA$65.9K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky IGM Financial. Posledná aktualizácia: 12/1/2025

Priemerná celková odmena

$38.2K - $44.7K
Canada
Bežný rozsah
Možný rozsah
$33.3K$38.2K$44.7K$47.6K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v IGM Financial?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Ľudské zdroje v IGM Financial in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$65,885. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v IGM Financial pre pozíciu Ľudské zdroje in Canada je CA$46,176.

