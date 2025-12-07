Adresár spoločností
Idexcel
Idexcel Produktový dizajnér Platy

Priemerné Produktový dizajnér celkové odmeňovanie in United States v Idexcel sa pohybuje od $53.3K do $77.4K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Idexcel. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$60.5K - $70.2K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$53.3K$60.5K$70.2K$77.4K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Idexcel?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový dizajnér v Idexcel in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $77,350. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Idexcel pre pozíciu Produktový dizajnér in United States je $53,300.

