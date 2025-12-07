Adresár spoločností
Idexcel
Idexcel Marketing Platy

Priemerné Marketing celkové odmeňovanie in India v Idexcel sa pohybuje od ₹6.06M do ₹8.44M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Idexcel. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$73.9K - $87.1K
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
$69K$73.9K$87.1K$96.1K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Idexcel?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Marketing v Idexcel in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹8,444,423. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Idexcel pre pozíciu Marketing in India je ₹6,062,662.

Ďalšie zdroje

