Adresár spoločností
ICONMA
ICONMA Platy

Platy ICONMA sa pohybujú od $80,621 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Projektový manažér na spodnej hranici až po $157,080 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ICONMA. Posledná aktualizácia: 10/17/2025

Produktový manažér
$83.6K
Projektový manažér
$80.6K
Predaj
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Softvérový inžinier
$157K
UX výskumník
$129K
Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v ICONMA predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $157,080. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ICONMA je $129,350.

