ICON Platy

Platy ICON sa pohybujú od $94,097 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Projektový manažér na spodnej hranici až po $173,400 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ICON. Posledná aktualizácia: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Riadiaci inžinier
$136K
Dátový vedec
$119K
Strojný inžinier
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Produktový dizajnér
$119K
Produktový manažér
$173K
Projektový manažér
$94.1K
Softvérový inžinier
$114K
Najlepšie platenú pozíciu v ICON predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $173,400. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ICON je $119,400.

