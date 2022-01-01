Adresár spoločností
iCIMS Platy

Platy iCIMS sa pohybujú od $79,600 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Nábor zamestnancov na spodnej hranici až po $178,000 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov iCIMS. Posledná aktualizácia: 10/17/2025

Softvérový inžinier
Software Engineer $106K
Senior Software Engineer $125K
Principal Software Engineer $178K

Full-Stack softvérový inžinier

Produktový dizajnér
Median $110K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $160K

Dátový vedec
$102K
Produktový manažér
$130K
Nábor zamestnancov
$79.6K
Manažér technických programov
$153K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v iCIMS predstavuje Softvérový inžinier at the Principal Software Engineer level s ročnou celkovou odmenou $178,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v iCIMS je $124,950.

