Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Icertis. Posledná aktualizácia: 12/1/2025

Priemerná celková odmena

$30.4K - $35.9K
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
$28.4K$30.4K$35.9K$39.6K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Icertis podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Programový manažér v Icertis in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹3,465,615. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Icertis pre pozíciu Programový manažér in India je ₹2,488,134.

