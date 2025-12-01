Adresár spoločností
Icertis
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Manažérsky konzultant

  • Všetky platy Manažérsky konzultant

Icertis Manažérsky konzultant Platy

Priemerné Manažérsky konzultant celkové odmeňovanie in India v Icertis sa pohybuje od ₹2.29M do ₹3.19M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Icertis. Posledná aktualizácia: 12/1/2025

Priemerná celková odmena

$28K - $33K
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
$26.1K$28K$33K$36.4K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Manažérsky konzultant príspevkovs v spoločnosti Icertis na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Icertis podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Manažérsky konzultant ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažérsky konzultant v Icertis in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹3,188,880. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Icertis pre pozíciu Manažérsky konzultant in India je ₹2,289,453.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Icertis

Súvisiace spoločnosti

  • Rubrik
  • Cloudera
  • Plaid
  • AppDynamics
  • Carta
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/icertis/salaries/management-consultant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.