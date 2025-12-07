Adresár spoločností
Hyphen Produktový dizajnér Platy

Priemerné Produktový dizajnér celkové odmeňovanie in Portugal v Hyphen sa pohybuje od €32.7K do €44.7K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Hyphen. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$40.8K - $48.4K
Portugal
Bežný rozsah
Možný rozsah
$37.6K$40.8K$48.4K$51.5K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Hyphen?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový dizajnér v Hyphen in Portugal predstavuje ročnú celkovú odmenu €44,718. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Hyphen pre pozíciu Produktový dizajnér in Portugal je €32,663.

