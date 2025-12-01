Adresár spoločností
Husco
Husco Riadiací inžinier Platy

Priemerné Riadiací inžinier celkové odmeňovanie in United States v Husco sa pohybuje od $68K do $95.2K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Husco. Posledná aktualizácia: 12/1/2025

Priemerná celková odmena

$73.6K - $85.6K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$68K$73.6K$85.6K$95.2K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Husco?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Riadiací inžinier v Husco in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $95,200. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Husco pre pozíciu Riadiací inžinier in United States je $68,000.

Ďalšie zdroje

