Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Huron. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$5.3K - $6.2K
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
$4.9K$5.3K$6.2K$6.9K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Huron?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu IT špecialista v Huron predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹604,078. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Huron pre pozíciu IT špecialista je ₹431,484.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Huron

