Adresár spoločností
Humi
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Manažér softvérového inžinierstva

  • Všetky platy Manažér softvérového inžinierstva

Humi Manažér softvérového inžinierstva Platy

Priemerné Manažér softvérového inžinierstva celkové odmeňovanie in Canada v Humi sa pohybuje od CA$211K do CA$295K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Humi. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$166K - $193K
Canada
Bežný rozsah
Možný rozsah
$153K$166K$193K$214K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Manažér softvérového inžinierstva príspevkovs v spoločnosti Humi na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Humi?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Manažér softvérového inžinierstva ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Humi in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$294,739. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Humi pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in Canada je CA$210,528.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Humi

Súvisiace spoločnosti

  • Intuit
  • DoorDash
  • Spotify
  • Microsoft
  • Databricks
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/humi/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.