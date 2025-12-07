Adresár spoločností
Human Interest
Human Interest Finančný analytik Platy

Priemerné Finančný analytik celkové odmeňovanie in United States v Human Interest sa pohybuje od $97.2K do $138K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Human Interest. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$110K - $131K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$97.2K$110K$131K$138K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Human Interest podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Finančný analytik v Human Interest in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $138,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Human Interest pre pozíciu Finančný analytik in United States je $97,200.

