Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Greater Delhi Area v HT Media dosahuje ₹2.15M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky HT Media. Posledná aktualizácia: 11/6/2025

Mediánový balík
company icon
HT Media
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Celkom za rok
₹2.15M
Úroveň
SDEII
Základný plat
₹2.15M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
3 Roky
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v HT Media in Greater Delhi Area predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹2,368,361. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v HT Media pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Delhi Area je ₹1,948,003.

