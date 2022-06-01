Adresár spoločností
HireVue
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

HireVue Platy

Platy HireVue sa pohybujú od $57,710 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Predaj na spodnej hranici až po $175,120 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov HireVue. Posledná aktualizácia: 9/5/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Dátový vedec
$160K
Marketingové operácie
$90.5K
Predaj
$57.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Softvérový inžinier
$175K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Den högst betalda rollen som rapporterats på HireVue är Softvérový inžinier at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $175,120. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på HireVue är $125,373.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre HireVue

Súvisiace spoločnosti

  • Dropbox
  • Stripe
  • Pinterest
  • Tesla
  • Coinbase
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje