Adresár spoločností
Hired Platy

Platy Hired sa pohybujú od $115,575 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový analytik na spodnej hranici až po $447,750 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Hired. Posledná aktualizácia: 9/5/2025

Marketing
Median $139K
Softvérový inžinier
Median $170K
Dátový analytik
Manažér dátovej vedy
Dátový vedec
Produktový manažér
Predaj
Manažér softvérového inžinierstva
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Hired predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $447,750. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Hired je $171,240.

