Adresár spoločností
Hinge Health
Hinge Health Platy

Platy Hinge Health sa pohybujú od $48,540 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $353,225 pre Manažér produktového dizajnu na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Hinge Health. Posledná aktualizácia: 9/5/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $175K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Manažér softvérového inžinierstva
Median $240K
Produktový manažér
Median $232K

Obchodné operácie
$142K
Manažér obchodných operácií
$147K
Obchodný analytik
$124K
Korporátny rozvoj
$271K
Dátový analytik
$133K
Dátový vedec
$271K
Finančný analytik
$234K
Priemyselný dizajnér
$261K
Informačný technológ (IT)
$75K
Marketing
$118K
Marketingové operácie
$158K
Produktový dizajnér
$48.5K
Manažér produktového dizajnu
$353K
Projektový manažér
$116K
UX výskumník
$207K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Hinge Health podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

