Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Canada v HiMama dosahuje CA$145K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky HiMama. Posledná aktualizácia: 9/26/2025

Mediánový balík
company icon
HiMama
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Celkom za rok
CA$145K
Úroveň
Senior Software Engineer
Základný plat
CA$145K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Roky v spoločnosti
2-4 Roky
Roky skúseností
11+ Roky
Aké sú kariérne úrovne v HiMama?

CA$226K

Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Softvérový inžinier at HiMama in Canada sits at a yearly total compensation of CA$168,899. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at HiMama for the Softvérový inžinier role in Canada is CA$145,481.

