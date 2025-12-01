Adresár spoločností
Priemerné Zákaznícky servis celkové odmeňovanie in United States v Highspot sa pohybuje od $123K do $176K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Highspot. Posledná aktualizácia: 12/1/2025

Priemerná celková odmena

$141K - $165K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$123K$141K$165K$176K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Highspot podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Zákaznícky servis v Highspot in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $175,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Highspot pre pozíciu Zákaznícky servis in United States je $123,000.

