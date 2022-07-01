Adresár spoločností
HG Insights
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

HG Insights Platy

Platy HG Insights sa pohybujú od $99,500 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $231,150 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov HG Insights. Posledná aktualizácia: 9/11/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Median $134K
Produktový dizajnér
$99.5K
Produktový manažér
$181K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Manažér softvérového inžinierstva
$231K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v HG Insights predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $231,150. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v HG Insights je $157,650.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre HG Insights

Súvisiace spoločnosti

  • Microsoft
  • Tesla
  • Lyft
  • Stripe
  • Pinterest
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje