Heyday
Heyday Platy

Platy Heyday sa pohybujú od $56,511 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový vedec na spodnej hranici až po $201,000 pre Softvérový inžinier na hornej hranici.

$160K

Obchodné operácie
$136K
Obchodný analytik
$197K
Dátový vedec
$56.5K

Produktový manažér
$184K
Nábor zamestnancov
$191K
Softvérový inžinier
$201K
Den høyest betalte rollen rapportert hos Heyday er Softvérový inžinier at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $201,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Heyday er $187,275.

