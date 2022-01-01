Hexaware Technologies Platy

Adresár spoločností
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Platy Hexaware Technologies sa pohybujú od $3,616 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Účtovník na spodnej hranici až po $273,625 pre Manažér technických programov na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Hexaware Technologies. Posledná aktualizácia: 9/10/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $7.2K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Architekt riešení
Median $122K
Účtovník
$3.6K

Obchodné operácie
$5.3K
Obchodný analytik
$7.3K
Zákaznícky servis
$5.4K
Dátový analytik
$21.8K
Dátový vedec
$10.1K
Finančný analytik
$15.6K
Informačný technológ (IT)
$79.7K
Marketing
$7.5K
Produktový manažér
$98.5K
Projektový manažér
$121K
Manažér softvérového inžinierstva
$31.3K
Manažér technických programov
$274K
Často kladené otázky

The highest paying role reported at Hexaware Technologies is Manažér technických programov at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $273,625. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hexaware Technologies is $15,635.

