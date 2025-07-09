Adresár spoločností
Hero Moto
Hero Moto Platy

Platy Hero Moto sa pohybujú od $10,204 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Strojný inžinier na spodnej hranici až po $22,974 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Hero Moto. Posledná aktualizácia: 10/21/2025

Strojný inžinier
$10.2K
Softvérový inžinier
$23K
Architekt riešení
$14.4K

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Hero Moto predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $22,974. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Hero Moto je $14,436.

Ďalšie zdroje