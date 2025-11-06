Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v HERE Technologies sa pohybuje od $110K za year pre L5 do $212K za year pre L10. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $120K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky HERE Technologies. Posledná aktualizácia: 11/6/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L5
$110K
$90K
$20K
$0
L6
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
$124K
$118K
$2K
$3.6K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
