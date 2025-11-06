Adresár spoločností
HERE Technologies
Softvérový inžinier odmeňovanie in Poland v HERE Technologies sa pohybuje od PLN 165K za year pre L6 do PLN 320K za year pre L8. Mediánový yearný kompenzačný balík in Poland dosahuje PLN 201K.

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L5
Software Engineer I(Začiatočnícka úroveň)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
Software Engineer II
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
Senior Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
Lead Engineer
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
Najnovšie odoslané platy
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v HERE Technologies?

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v HERE Technologies in Poland predstavuje ročnú celkovú odmenu PLN 346,665. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v HERE Technologies pre pozíciu Softvérový inžinier in Poland je PLN 185,964.

Súvisiace spoločnosti

