Softvérový inžinier odmeňovanie in Mumbai Metropolitan Region v HERE Technologies sa pohybuje od ₹3.67M za year pre L5 do ₹5.76M za year pre L9. Mediánový yearný kompenzačný balík in Mumbai Metropolitan Region dosahuje ₹2.48M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky HERE Technologies. Posledná aktualizácia: 11/6/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L5
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
