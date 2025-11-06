Adresár spoločností
HERE Technologies Softvérový inžinier Platy v Krakow Metropolitan Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in Krakow Metropolitan Area v HERE Technologies dosahuje PLN 165K za year pre L6. Mediánový yearný kompenzačný balík in Krakow Metropolitan Area dosahuje PLN 201K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky HERE Technologies. Posledná aktualizácia: 11/6/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L5
Software Engineer I(Začiatočnícka úroveň)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
Software Engineer II
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
Senior Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
Lead Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 332K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.1K
Najnovšie odoslané platy
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v HERE Technologies?

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v HERE Technologies in Krakow Metropolitan Area predstavuje ročnú celkovú odmenu PLN 323,736. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v HERE Technologies pre pozíciu Softvérový inžinier in Krakow Metropolitan Area je PLN 185,964.

