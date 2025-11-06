Softvérový inžinier odmeňovanie in Krakow Metropolitan Area v HERE Technologies dosahuje PLN 165K za year pre L6. Mediánový yearný kompenzačný balík in Krakow Metropolitan Area dosahuje PLN 201K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky HERE Technologies. Posledná aktualizácia: 11/6/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
