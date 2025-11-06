Adresár spoločností
HERE Technologies
HERE Technologies Softvérový inžinier Platy v Greater Chicago Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Chicago Area v HERE Technologies sa pohybuje od $109K za year pre L6 do $188K za year pre L9. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Chicago Area dosahuje $120K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky HERE Technologies. Posledná aktualizácia: 11/6/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L5
Software Engineer I(Začiatočnícka úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Software Engineer II
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
Senior Engineer
$110K
$110K
$0
$0
L8
Lead Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v HERE Technologies?

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v HERE Technologies in Greater Chicago Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $187,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v HERE Technologies pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Chicago Area je $118,000.

