Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Chicago Area v HERE Technologies sa pohybuje od $109K za year pre L6 do $188K za year pre L9. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Chicago Area dosahuje $120K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky HERE Technologies. Posledná aktualizácia: 11/6/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
$110K
$110K
$0
$0
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Zahrnuté pozíciePridať novú pozíciu