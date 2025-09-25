Softvérový inžinier odmeňovanie in India v HERE Technologies sa pohybuje od ₹3.69M za year pre L5 do ₹5.61M za year pre L9. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹2.2M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky HERE Technologies. Posledná aktualizácia: 9/25/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L5
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
