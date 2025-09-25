Adresár spoločností
HERE Technologies
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

HERE Technologies Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in India v HERE Technologies sa pohybuje od ₹3.69M za year pre L5 do ₹5.61M za year pre L9. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹2.2M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky HERE Technologies. Posledná aktualizácia: 9/25/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L5
Software Engineer I(Začiatočnícka úroveň)
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
Software Engineer II
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
Senior Engineer
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
Lead Engineer
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
Zobraziť 2 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne

₹13.94M

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v HERE Technologies?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Backend softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v HERE Technologies in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹5,606,004. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v HERE Technologies pre pozíciu Softvérový inžinier in India je ₹2,127,826.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre HERE Technologies

Súvisiace spoločnosti

  • Applied Systems
  • Lucidworks
  • Pax8
  • Emtec
  • Myers-Holum
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje