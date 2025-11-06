Dátový vedec odmeňovanie in Mumbai Metropolitan Region v HERE Technologies sa pohybuje od ₹3.91M za year pre L5 do ₹1.65M za year pre L7. Mediánový yearný kompenzačný balík in Mumbai Metropolitan Region dosahuje ₹2.25M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky HERE Technologies. Posledná aktualizácia: 11/6/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L5
₹3.91M
₹3.91M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.65M
₹1.65M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
