HERE Technologies
  Platy
  Dátový vedec

  • Všetky platy Dátový vedec

  Mumbai Metropolitan Region

HERE Technologies Dátový vedec Platy v Mumbai Metropolitan Region

Dátový vedec odmeňovanie in Mumbai Metropolitan Region v HERE Technologies sa pohybuje od ₹3.91M za year pre L5 do ₹1.65M za year pre L7. Mediánový yearný kompenzačný balík in Mumbai Metropolitan Region dosahuje ₹2.25M. Posledná aktualizácia: 11/6/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L5
₹3.91M
₹3.91M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.65M
₹1.65M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Zobraziť 6 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v HERE Technologies?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹17,957,761. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v HERE Technologies pre pozíciu Dátový vedec in Mumbai Metropolitan Region je ₹2,102,805.

Ďalšie zdroje