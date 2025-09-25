Adresár spoločností
HERE Technologies
HERE Technologies Dátový vedec Platy

Dátový vedec odmeňovanie in India v HERE Technologies sa pohybuje od ₹3.93M za year pre L5 do ₹1.66M za year pre L7. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹2.26M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky HERE Technologies. Posledná aktualizácia: 9/25/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L5
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.66M
₹1.66M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Zobraziť 6 Viac úrovní
₹13.94M

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Aké sú kariérne úrovne v HERE Technologies?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v HERE Technologies in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹18,049,317. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v HERE Technologies pre pozíciu Dátový vedec in India je ₹2,113,526.

