Hepsiburada
Hepsiburada Platy

Platy Hepsiburada sa pohybujú od $21,561 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový vedec na spodnej hranici až po $71,935 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Hepsiburada. Posledná aktualizácia: 9/14/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $33K
Dátový vedec
$21.6K
Manažér softvérového inžinierstva
$71.9K

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Hepsiburada predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $71,935. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Hepsiburada je $33,000.

