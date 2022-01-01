Adresár spoločností
Henkel
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Henkel Platy

Platy Henkel sa pohybujú od $14,250 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Predaj na spodnej hranici až po $129,350 pre Strojný inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Henkel. Posledná aktualizácia: 9/14/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Median $107K
Obchodný analytik
$62.7K
Chemický inžinier
$93K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Dátový analytik
$119K
Dátový vedec
$48.4K
Finančný analytik
$70.5K
Investičný bankár
$77.4K
Materiálový inžinier
$74.6K
Strojný inžinier
$129K
Produktový dizajnér
$94.1K
Produktový manažér
$70.2K
Projektový manažér
$102K
Predaj
$14.2K
Rizikový kapitalista
$68.5K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

The highest paying role reported at Henkel is Strojný inžinier at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $129,350. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Henkel is $76,005.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Henkel

Súvisiace spoločnosti

  • SAP
  • Siemens
  • Panasonic
  • Mentor Graphics
  • Alarm.com
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje