Helsing
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Helsing Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in United Kingdom v Helsing dosahuje £139K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Helsing. Posledná aktualizácia: 9/27/2025

Mediánový balík
company icon
Helsing
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Celkom za rok
£139K
Úroveň
L3
Základný plat
£100K
Stock (/yr)
£38.2K
Bonus
£0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
5 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Helsing?

£121K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Helsing podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Helsing in United Kingdom predstavuje ročnú celkovú odmenu £257,906. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Helsing pre pozíciu Softvérový inžinier in United Kingdom je £134,409.

