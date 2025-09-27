Adresár spoločností
Helsing
Helsing Produktový manažér Platy

Priemerné Produktový manažér celkové odmeňovanie in United Kingdom v Helsing sa pohybuje od £146K do £205K za year. Posledná aktualizácia: 9/27/2025

Priemerná celková odmena

£158K - £184K
United Kingdom
Bežný rozsah
Možný rozsah
£146K£158K£184K£205K
Bežný rozsah
Možný rozsah

£121K

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Helsing podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Didžiausias atlyginimų paketas Produktový manažér pozicijai Helsing in United Kingdom siekia metinę bendrą kompensaciją £204,572. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Helsing Produktový manažér pozicijai in United Kingdom yra £146,123.

