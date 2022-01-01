Adresár spoločností
HealthifyMe
HealthifyMe Platy

Platy HealthifyMe sa pohybujú od $30,469 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový vedec na spodnej hranici až po $201,000 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov HealthifyMe. Posledná aktualizácia: 10/20/2025

Softvérový inžinier
Median $47.9K

Backend softvérový inžinier

Obchodný analytik
$73.9K
Dátový vedec
$30.5K

Produktový manažér
$201K
Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v HealthifyMe predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $201,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v HealthifyMe je $60,920.

